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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Оккупационные "власти" Крыма заявили, что запасы воды в водохранилищах в феврале продолжают снижаться

По данным январского мониторинга местного Гидрометцентра, суммарный запас воды естественного стока в водохранилищах оккупированного Крыма к началу февраля составил 36,052 м³, что на 48,875 м³ меньше, чем год назад.

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В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды
В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды
Фото: depositphotos.com

В оккупированном Крыму запасы воды в водохранилищах в феврале продолжают снижаться. Об этом 8 января сообщило "Крым.Реалии", ссылаясь на заявление так называемого руководителя предприятия "Вода Крыма" Владимира Баженова во время заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения полуострова.

По его словам, Симферопольское водохранилище от проектной мощности на утро 8 февраля имеет всего 7%, Партизанское – 14%. Он отметил, что Аянское имеет 26%, но это настолько мало, что "серьезно эти запасы не воспринимаем".

По данным январского мониторинга местного Гидрометцентра, общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма естественного стока к началу февраля составил 36,052 м³, что на 47,44 м³ больше, чем месяц назад, и на 48,875 м³ меньше, чем год назад.

По данным так называемого министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма, по состоянию на 1 февраля еще три водохранилища полуострова приближаются к мертвому объему.

По данным ведомства, мертвый объем достигнут на водохранилищах:

  • Загорское;
  • Партизанское;
  • Симферопольское.
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Фото: mzhkh.rk.gov.ru

В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. До российской оккупации Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

Начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ сказал, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В сентябре стало известно, что из-за нехватки воды "власти" Крыма будут принудительно выкупать у крымчан колодцы и скважины.

Теги: Россия, Крым, Симферополь, водоснабжение, аннексия, вода, Северо-Крымский канал, питьевая вода
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