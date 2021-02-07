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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кулеба назвал условия возобновления подачи воды в Крым из Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что позиции Украины относительно восстановления подачи днепровской воды в аннексированный Крым "абсолютно жесткие".

Кулеба: Будет деоккупация будет вода
Кулеба: Будет деоккупация – будет вода
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Восстановление подачи днепровской воды в аннексированный Крым возможно только после его деокупации. Об этом 7 февраля сообщил "Радио Свобода" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Абсолютно! Абсолютно жесткие [позиции Украины]. Будет деоккупация – будет вода", – заявил Кулеба.

В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. До российской оккупации Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

Начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ сказал, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В начале этого года Росгидрометцентр сообщил, что за 2020 год в Крыму запасы воды уменьшились почти втрое.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, дефицит, водоснабжение, вода, Дмитрий Кулеба, власть
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