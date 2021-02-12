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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Дефицит воды в Крыму: на полуострове полностью пересохло русло реки Сарысу

В русле реки Сарысу в аннексированном Россией Крыму не осталось даже остаточной воды, сообщают журналисты проекта "Крым.Реалии".

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Река Сарысу левый приток реки Биюк-Карасу по состоянию на февраль 2021 года
Река Сарысу – левый приток реки Биюк-Карасу по состоянию на февраль 2021 года
Фото: krymr.com

В аннексированном Россией Крыму пересохла река Сарысу. Об этом пишет "Крым.Реалии".

Корреспондент проекта отмечает, что русло реки высохло полностью, в нем не осталось даже остаточной воды.

"Всякой видел эту речку – и полноводной, и маловодной, но не припомню, чтобы она высыхала, что называется, наглухо. Это еще одно свидетельство усугубляющейся проблемы вододефицита в Крыму", – рассказал изданию "Крым.Реалии" активист общественного движения "Свободный Крым" Решад Меметов.

Сарысу – левый приток реки Биюк-Карасу (Большая Карасевка). Река протекает через Белогорск и имеет протяженность 28 км.

В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. До российской оккупации Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

Начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ сказал, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В сентябре стало известно, что из-за нехватки воды "власти" Крыма будут принудительно выкупать у крымчан колодцы и скважины.

По данным Росгидрометцентра, суммарный запас воды в Крыму к концу 2020 года составил 31,3 млн м³, что почти втрое меньше, чем год назад.

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