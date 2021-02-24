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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе 23 февраля погиб украинский военный, еще двое получили ранения – штаб ООС

За прошедшие сутки было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Украинские военные давали адекватный ответ на обстрелы
Украинские военные давали адекватный ответ на обстрелы
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В результате обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе 23 февраля один украинский военнослужащий погиб, а двое получили раненияОб этом проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook утром 24 февраля.

По информации штаба, 23 февраля было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня. В районе населенного пункта Зайцево Донецкой области российско-оккупационные войска совершили обстрел украинских позиций из минометов калибра 82 мм и гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения, говорится в сводке.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/253888383018914/

Неподалеку от Красногоровки Донецкой области боевики стреляли из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов, а у Песок Донецкой области – из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. Один украинский военный получил огнестрельное ранение.

Российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку от поселка Шумы Донецкой области, а у Причепиловки и Екатериновки Луганской области также из стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Авдеевка, Луганское, Мироновский Донецкой области и Золотое-4 Луганской области российские войска несколько раз стреляли из станковых противотанковых гранатометов, а возле Гнутово Донецкой области – из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Павлополя и Новоселовки огонь вели из ручных противотанковых гранатометов.

На обстрелы боевиков ВСУ давали адекватный ответ, о фактах нарушения режима прекращения огня сообщили в ОБСЕ, заверили в командовании. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил на утро 24 февраля контролируется украинскими военными, нарушений со стороны российско-оккупационных войск пока не зафиксировано.

22 февраля на Донбассе было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, отметили в штабе ООС. Противник вел огонь возле Авдеевки (один украинский военнослужащий погиб и один получил ранения), Водяного, Марьинки, Первомайского и Пивденного (один украинский военнослужащий ранен).

21 февраля боевики один раз нарушили перемирие.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Марьинка, перемирие, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Золотое, украинский военный, гранатомет, Новоселовка, Гнутово, Зайцево, Водяное, Луганское, Мироновский, Шумы, контактная группа, война в Украине, война на Донбассе, нарушение, ТКГ
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