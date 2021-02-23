ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия перебросила на Донбасс новое подразделение снайперов – украинская разведка

РФ в феврале провела ротацию кадровых российских офицеров на командных должностях соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов на оккупированных территориях Донбасса, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, с начала февраля из России в ОРДЛО завезли более 2,3 тыс. тонн топлива
По данным украинской разведки, с начала февраля из России в ОРДЛО завезли более 2,3 тыс. тонн топлива
Фото: depositphotos.com

Россия перебросила на оккупированные территории Донбасса новое подразделение снайперов. Об этом 23 февраля сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Для усиления передовых позиций оккупационных войск прибыло сводное снайперское подразделение вооруженных сил РФ, оснащенное снайперскими комплексами различного калибра российского и иностранного производства", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, командование ВС РФ продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки российско-украинской границы в Донецкой и Луганской областях для поддержания боеспособности оперативной группировки оккупационных войск. А частности, с начала февраля из России в ОРДЛО завезли более 2,3 тыс. тонн топлива.

Помимо этого, РФ провела ротацию кадровых российских офицеров на командных должностях соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась, активизировались снайперы российских оккупантов.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

Теги: Россия, Украина, оккупация, граница, снайперы, разведка, боевики, ВСУ, война на Донбассе, ОРДЛО, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Боже, какие глаза у тебя голубые". Каминская показала тренировку с Дикусаром
"Боже, какие глаза у тебя голубые". Каминская показала тренировку с Дикусаром
Мика Ньютон рассказала, как познакомилась с мужем-американцем
Мика Ньютон рассказала, как познакомилась с мужем-американцем
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
  Соседов: Галкин очень талантлив. Но если тебе дан талант, ты обязан его дарить, а не брать миллиарды и строить замки
  Соседов: Галкин очень талантлив. Но если тебе дан талант, ты обязан его дарить, а не брать миллиарды и строить замки
  Макаревич с женой показал, как приготовить кляр для мясных и рыбных блюд. Видео
  Макаревич с женой показал, как приготовить кляр для мясных и рыбных блюд. Видео
"Ну зачем?", "Стыдно должно быть", "Пример для многих". Хименес-Браво смутил поклонников селфи в плавках
"Ну зачем?", "Стыдно должно быть", "Пример для многих". Хименес-Браво смутил поклонников селфи в плавках
Огневич рассказала, как часто ходит на свидания
Огневич рассказала, как часто ходит на свидания
Победительница "МастерШеф 2" Глинская: Когда меня полумертвую довели до родов и достали ребенка щипцами, уже ничего нельзя было сделать
Победительница "МастерШеф 2" Глинская: Когда меня полумертвую довели до родов и достали ребенка щипцами, уже ничего нельзя было сделать
Бывший муж Grosu впервые прокомментировал их развод
Бывший муж Grosu впервые прокомментировал их развод
  Тина Кароль прочитала стихотворение Леси Украинки. Видео
  Тина Кароль прочитала стихотворение Леси Украинки. Видео
Мейхер позировала за рулем своего авто
Мейхер позировала за рулем своего авто
Актер Андриенко: Пандемия для истории человечества – секунда
Актер Андриенко: Пандемия для истории человечества – секунда
Ани Лорак, оголив плечо, показала, как визуализирует мечты
Ани Лорак, оголив плечо, показала, как визуализирует мечты
Репяхова показала реакцию мужа на новость о том, что у него родится сын. Видео
Репяхова показала реакцию мужа на новость о том, что у него родится сын. Видео
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
Полуголая 20-летняя падчерица Урганта позировала в объятиях бойфренда-афроамериканца. Фото
Полуголая 20-летняя падчерица Урганта позировала в объятиях бойфренда-афроамериканца. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
"Отличная пара", "Такие сладкие". В сети обсуждают поцелуй Ани Лорак и Лазарева
"Отличная пара", "Такие сладкие". В сети обсуждают поцелуй Ани Лорак и Лазарева
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS