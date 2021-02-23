Россия перебросила на Донбасс новое подразделение снайперов – украинская разведка

РФ в феврале провела ротацию кадровых российских офицеров на командных должностях соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов на оккупированных территориях Донбасса, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, с начала февраля из России в ОРДЛО завезли более 2,3 тыс. тонн топлива Фото: depositphotos.com

Россия перебросила на оккупированные территории Донбасса новое подразделение снайперов. Об этом 23 февраля сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Для усиления передовых позиций оккупационных войск прибыло сводное снайперское подразделение вооруженных сил РФ, оснащенное снайперскими комплексами различного калибра российского и иностранного производства", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, командование ВС РФ продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки российско-украинской границы в Донецкой и Луганской областях для поддержания боеспособности оперативной группировки оккупационных войск. А частности, с начала февраля из России в ОРДЛО завезли более 2,3 тыс. тонн топлива.

Помимо этого, РФ провела ротацию кадровых российских офицеров на командных должностях соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась, активизировались снайперы российских оккупантов.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.