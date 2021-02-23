Стало известно имя украинского военнослужащего, погибшего сегодня на Донбассе

Во время обстрела со стороны российских оккупантов на Донбассе украинский военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

23 февраля оперативное командование "Юг" сообщило в Facebook имя украинского военнослужащего, погибшего сегодня на Донбассе.

"С грустью сообщаем, что сегодня, 23 февраля, во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов погиб военнослужащий военной службы по контракту отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сержант Сардак Дмитрий Романович и был легко ранен военнослужащий военной службы по контракту этой же бригады", – говорится в сообщении.

По имеющимся данным, во время обстрела со стороны российских оккупантов военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Сержанта похоронят в Одессе, откуда он родом. У погибшего военнослужащего осталась жена.

23 февраля штаб ООС сообщил, что сегодня утром в районе Зайево Донецкой области погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась, активизировались снайперы российских оккупантов.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.