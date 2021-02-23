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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утром 23 февраля на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, 22 февраля боевики 11 раз нарушили перемирие, утром 23 февраля – уже три раза.

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Война на Донбассе продолжается седьмой год
Война на Донбассе продолжается седьмой год
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Утром 23 февраля на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков погиб украинский военнослужащий. Об этом в сводке на 7.00 проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"С начала текущих суток, 23 февраля, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин получил осколочные ранения", – говорится в сообщении.

Стрельбу со стороны боевиков зафиксировали также в районе Красногоровки и Авдеевки.

22 февраля на Донбассе было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, отметили в штабе ООС. Противник вел огонь возле Авдеевки (один украинский военнослужащий погиб и один получил ранения), Водяного, Марьинки, Первомайского и Пивденного (один украинский военнослужащий ранен).

21 февраля боевики один раз нарушили перемирие.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась.

11 февраля Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

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