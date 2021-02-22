Угрозы захвата боевиками серой зоны на Донбассе нет – Хомчак

Главнокомандующий ВСУ отметил, что для активных военных действий нужна конкретная цель и это "точно не 200 метров межпозиционного пространства".

Хомчак: В прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых сил к наступательным действиям на урбанизированной местности Фото: mil.gov.ua

Угрозы захвата серой зоны на Донбассе в настоящее время не существует, однако Вооруженные силы Украины готовятся ко всем возможным вариантам развития ситуации. Об этом на брифинге сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает корреспондент "ГОРДОН".

Отвечая на вопрос об угрозе захвата боевиками серой зоны, Хомчак отметил, что такого понятия в военной терминологии не существует.

"Есть понятие "межпозиционное пространство", между позициями противника и нашими. Сегодня оно на протяжении 409 км линии столкновения составляет до 1–1,5 км между позициями. Поэтому угроз, что сегодня кто-то пойдет занимать межпозиционное пространство, нет", – сказал Хомчак.

Он отметил, что ни одни активные действия не проводятся без цели.

"Какая может быть цель, что сегодня противник уменьшит межпозиционное пространство с 1 тыс. метров до 700, чтобы быть более уязвимым для наших войск? Чтобы велись активные действия – есть конкретная цель, и эта цель – точно не 200 метров межпозиционного пространства", – считает главнокомандующий ВСУ.

В то же время он отметил, что Вооруженные силы готовы к любому варианту развития событий.

"Что касается наступательных действий, то в прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых сил к наступательным действиям на урбанизированной местности, потому что мы к этому тоже должны быть готовы. Готовим войска ко всем возможным вариантам развития ситуации", – сообщил Хомчак.

В то же время он подчеркнул, что сейчас украинские военные остаются на своих позициях и строго придерживаются заключенных договоренностей, хотя готовы открывать ответный огонь.

"Любые обвинения в несоблюдении ВСУ режима прекращения огня являются провокацией противоположной стороны и не имеют сегодня никакого реального основания", – заявил главнокомандующий ВСУ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась. По данным "Новинарні", в январе на востоке Украины погибло трое военнослужащих. В феврале погибших, как от обстрелов боевиков, так и подорвавшихся на минах, уже не менее 10.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

По мнению Хомчака, боевики обстреливают позиции украинской армии на Донбассе накануне заседаний трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в зоне конфликта и после заседаний Совета национальной безопасности и обороны.