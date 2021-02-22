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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе боевики обстреляли наблюдательный пост ВСУ из гранатомета, погиб украинский военный, еще один ранен

Боевики обстреляли из противотанкового гранатомета наблюдательный пост в районе шахты Бутовка, сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

"Резких изменений" на Донбассе не наблюдается, сообщил Хомчак
"Резких изменений" на Донбассе не наблюдается, сообщил Хомчак
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

На Донбассе сегодня погиб украинский военный, еще один ранен, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент "ГОРДОН".

Он отметил, что получил информацию об этом прямо перед брифингом. Боевики обстреляли из противотанкового гранатомета наблюдательный пост в районе шахты Бутовка.

После двух выстрелов два военнослужащих были ранены, один из них умер во время оказания медицинской помощи.

Несмотря на произошедшее, главнокомандующий ВСУ заявил, что ситуация остается под контролем и "резких изменений там не наблюдается".

"Признаков создания наступательных группировок противника тоже не выявлено", – добавил Хомчак.

Он указал, что идут уже 211 сутки режима "всеобъемлющего прекращения огня", который при этом полностью не соблюдается.

"Основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена на создание иллюзии обстрелов ВСУ населенных пунктов с использованием запрещенного тяжелого вооружения и дискредитации сил ООС", – отметил главнокомандующий ВСУ.

В воскресенье боевики нарушили перемирие на Донбассе один раз

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась. По данным "Новинарні", в январе на востоке Украины погибло трое военнослужащих. В феврале погибших, как от обстрелов боевиков, так и подорвавшихся на минах, уже не менее 10. 

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

По мнению Хомчака, боевики обстреливают позиции украинской армии на Донбассе накануне заседаний трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в зоне конфликта и после заседаний Совета национальной безопасности и обороны

Теги: военные, провокации, боевики, раненые, украинский военный, гранатомет, ВСУ, обстрелы, Руслан Хомчак, военнослужащий, ООС
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