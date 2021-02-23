На Донбассе в результате пожара в блиндаже погибли трое украинских военных

На Донбассе найдены тела двух военнослужащих, которые, вероятно, погибли в блиндаже во время пожара, еще один военный скончался от полученных травм в ожоговом центре.

На Донбассе в результате пожара в блиндаже 22 февраля погибли трое украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба командования 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского на своей странице в Facebook.

"22 февраля во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа после пожара, возникшего около 4.00 20 февраля в одном из подразделений бригады, обнаружены тела двух военнослужащих, которые, вероятно, находились в блиндаже во время пожара", – говорится в сообщении.

В командовании заявили, что идентификацию тел проведут после ДНК-экспертизы.

Третий военнослужащий получил 90% ожогов тела, его эвакуировали в ожоговый центр. Сегодня он скончался от полученных травм.

По данному факту проводится проверка военной службой правопорядка ВС Украины.

Имен погибших военных не сообщили.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщал, что на Донбассе после пожара тлеют блиндажи, военные не могли их вскрыть и попасть внутрь.