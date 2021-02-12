В Киеве мужчина погиб от взрыва на детской площадке. Очевидцы говорят, что он привязал к себе гранату

Очевидцы сказали, что мужчина привязал гранату к себе и взорвал ее. В Министерстве внутренних дел подтвердили гибель человека.

В Соломенском районе Киева на детской площадке погиб мужчина после взрыва гранаты, рассказали в полиции Киева 12 февраля.

Инцидент произошел на Чоколовском бульваре на детской площадке около 15.00. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и Соломенского управлений полиции, экипажи патрульных полицейских, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и врачи.

На месте взрыва обнаружено тело местного жителя, 1971 года рождения. Специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался.

Сообщество "Киев Оперативный" в Telegram уточнило со ссылкой на очевидцев, что мужчина привязал гранату к себе и подорвал ее.

По информации телеканала "Украина 24", сейчас на месте происшествия работают следователи и правоохранители. Площадку огородили лентой, людей не пускают.

"[Очевидцы] говорят, что человеку неожиданно стало плохо", – проинформировали журналисты.