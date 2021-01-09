В Николаеве в результате взрыва гранаты погиб мужчина – полиция

Полиция Николаевской области предполагает, что мужчина, чье тело обнаружили на территории частного дома в Николаеве, покончил жизнь самоубийством.

В Николаеве в результате взрыва погиб 51-летний житель частного дома в Заводском районе города. Об этом 9 января проинформировала полиция региона.

"Сообщение о взрыве на территории частного домовладения в Заводском районе поступило... около 13.10. Сотрудники взрывотехнической службы, обследовав территорию, обнаружили мертвым жителя дома. По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5", – рассказали правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Основные версии гибели потерпевшего – это самоубийство и неосторожное обращение со взрывчатыми веществами. Сейчас полицейские собирают вещественные доказательства, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую из них", – объяснили в полиции.

Следователи также выясняют, откуда граната взялась.