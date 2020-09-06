В Днепре в результате взрыва гранаты ранения получили два человека – полиция

Гранату в сторону двух мужчин в Днепре бросил 35-летний злоумышленник, отметили в полиции Днепропетровской области.

Вечером 6 сентября в Днепре в Амур-Нижнеднепровском районе в результате взрыва гранаты пострадали два человека. Об этом информирует полиция Днепропетровской области.

"Предварительно установлено, что 35-летний мужчина бросил гранату в сторону дома, где находились двое мужчин... По предварительным выводам экспертов, взорваться могла граната РГД-5", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что злоумышленника задержали.

Уголовное производство открыто по ст. 15 и ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.