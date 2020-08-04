В Одессе бросили гранаты в общественного активиста и фигуранта дела "Краян"

Полиция Одесской области квалифицировала нападение на руководителя "Международной антикоррупционной ассамблеи" и экс-депутата Килийского районного совета Анатолия Коломийца как покушение на убийство.

В понедельник, 3 августа, неизвестные бросили в сторону 36-летнего одессита гранаты, когда он садился в машину на автостоянке в переулке Высокий, сообщает пресс-служба одесской полиции. "РБК-Украина" отмечает, что речь идет о руководителе "Международной антикоррупционной ассамблеи" и экс-депутате Килийского районного совета Анатолии Коломийце.

В результате происшествия никто не пострадал. Осколочные повреждения получил автомобиль Коломийца. В полиции отметили, что во время нападения взорвались две из трех брошенных в мужчину гранат.

Сейчас событие квалифицировано как покушение на убийство.

Как пишет "Пушкинская", Коломиец является фигурантом производства по покупке здания бывшего завода "Краян".

По данным следствия, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании, как утверждают в прокуратуре, с признаками фиктивности.

Всего в деле 12 фигурантов. 3 октября 2018 года в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что прокуроры САП вручили восьми подозреваемым, среди которых мэр Одессы, обвинительный акт по делу завода "Краян". 5 октября стало известно, что прокуратура передала в одесский суд обвинительный акт в отношении Труханова.

14 ноября Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать уголовное производство в отношении Труханова и других чиновников Одесского горсовета. В мае 2019-го САП согласовала изменение обвинения и снизила сумму ущерба до 92,6 млн грн.

25 июня 2019 года на заседании Малиновского районного суда Одессы представитель государственного обвинения во время дебатов запросил для Труханова наказание в виде 12 лет тюремного заключения, для других обвиняемых – от семи до 11 лет. Кроме того, прокуроры просили конфисковать имущество фигурантов дела и запретить им занимать государственные должности в течение трех лет.

9 июля суд завершил оглашение оправдательного приговора на 400 страниц – Труханов и остальные подозреваемые признаны невиновными, состав уголовного правонарушения в их действиях не доказан.

31 июля глава САП Назар Холодницкий обжаловал приговор.

24 января 2020 года подозрение объявили еще четырем фигурантам.