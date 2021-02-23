Озвучена фамилия украинского военнослужащего, который погиб на Донбассе 22 февраля

22 февраля в результате обстрела боевиками позиций ВСУ возле Авдеевки погиб контрактник из Черниговской области.

22 февраля Черниговский областной военный комиссариат озвучил в Facebook фамилию украинского военнослужащего, погибшего в понедельник на Донбассе.

"В результате обстрела из ручного противотанкового гранатомета погиб наш земляк – уроженец Ичнянского района старший солдат военной службы по контракту Сергей Петраускас. (...) Без сына, мужа и отца остались мать, жена, две дочери и сын", – говорится в сообщении.

В облвоенкомате рассказали, что Петраускас долгое время служил в райвоенкомате в Ичне, а в октябре 2020 года "после организационно-штатных изменений в учреждении по собственному желанию перевелся для дальнейшего прохождения службы" в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак рассказывал 22 февраля, что боевики обстреляли из противотанкового гранатомета наблюдательный пост в районе шахты Бутовка. Были ранены двое военнослужащих, один из них умер во время оказания медицинской помощи.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась.

11 февраля Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.