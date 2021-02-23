ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Озвучена фамилия украинского военнослужащего, который погиб на Донбассе 22 февраля

22 февраля в результате обстрела боевиками позиций ВСУ возле Авдеевки погиб контрактник из Черниговской области.

Петраускас служил в бригаде имени Черных Запорожцев
Петраускас служил в бригаде имени Черных Запорожцев
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

22 февраля Черниговский областной военный комиссариат озвучил в Facebook фамилию украинского военнослужащего, погибшего в понедельник на Донбассе.

"В результате обстрела из ручного противотанкового гранатомета погиб наш земляк – уроженец Ичнянского района старший солдат военной службы по контракту Сергей Петраускас. (...) Без сына, мужа и отца остались мать, жена, две дочери и сын", – говорится в сообщении.

В облвоенкомате рассказали, что Петраускас долгое время служил в райвоенкомате в Ичне, а в октябре 2020 года "после организационно-штатных изменений в учреждении по собственному желанию перевелся для дальнейшего прохождения службы" в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев.

https://www.facebook.com/ChernihivTCKtaSP/posts/3754208994655952

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак рассказывал 22 февраля, что боевики обстреляли из противотанкового гранатомета наблюдательный пост в районе шахты Бутовка. Были ранены двое военнослужащих, один из них умер во время оказания медицинской помощи.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась.

11 февраля Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

Теги: Донбасс, Авдеевка, Черниговская область, гранатомет, ВСУ, обстрелы, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, погибшие, операция Объединенных сил, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Дуэт Daft Punk объявил о распаде после 28 лет существования
  Дуэт Daft Punk объявил о распаде после 28 лет существования
"Ай, молодец, будет у тебя пять жен". 55-летний Павлик рассказал о предсказании, предположив, кто станет его следующей супругой
"Ай, молодец, будет у тебя пять жен". 55-летний Павлик рассказал о предсказании, предположив, кто станет его следующей супругой
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
"Я успела поговорить с ней по телефону". Жена Николаева заявила о смерти бабушки от COVID-19
"Я успела поговорить с ней по телефону". Жена Николаева заявила о смерти бабушки от COVID-19
"Была удивлена". Джамала рассказала о поклоннике, который подсел к ней в кафе и начал обнимать
"Была удивлена". Джамала рассказала о поклоннике, который подсел к ней в кафе и начал обнимать
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Уже есть один ребенок, зачем еще второй?" Приходько рассказала, кто отговорил ее мать сделать аборт
"Уже есть один ребенок, зачем еще второй?" Приходько рассказала, кто отговорил ее мать сделать аборт
"Гребаный ЖЭК не сбивает сосульки". Обледеневший снег, упав с крыши, повредил авто украинского хореографа. Фото
"Гребаный ЖЭК не сбивает сосульки". Обледеневший снег, упав с крыши, повредил авто украинского хореографа. Фото
"Это нормально". Каменских рассказала, что делать, когда нет мотивации заниматься спортом
"Это нормально". Каменских рассказала, что делать, когда нет мотивации заниматься спортом
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Беленюк заявил, что может определять людей, переболевших COVID-19, по специфическому запаху пота
Беленюк заявил, что может определять людей, переболевших COVID-19, по специфическому запаху пота
Решетник покрестил трехмесячного сына
Решетник покрестил трехмесячного сына
Умерла Градова – актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"
Умерла Градова – актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"
"Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух". Дочь Заворотнюк рассказала, как на ней отразилась болезнь матери
"Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух". Дочь Заворотнюк рассказала, как на ней отразилась болезнь матери
"Это может превратить шикарную женщину в шлюху". Седокова разоткровенничалась о правилах "сильных девочек"
"Это может превратить шикарную женщину в шлюху". Седокова разоткровенничалась о правилах "сильных девочек"
"Горжусь собой". Жена Ярославского покорила Килиманджаро
"Горжусь собой". Жена Ярославского покорила Килиманджаро
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"В женских сапогах и голый?", "Сапоги у Аллы взял?". Галкин предстал в откровенном виде
"В женских сапогах и голый?", "Сапоги у Аллы взял?". Галкин предстал в откровенном виде
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
Умерла Градова – актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"
Умерла Градова – актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS