В ООН заявили, что в 2020 году на Донбассе погибли восемь гражданских лиц

В 2020 году на Донбассе погибли восемь гражданских лиц. Об этом в Facebook сообщает мониторинговая миссия ООН по правам человека.
В результате артиллерийских обстрелов, огня из стрелкового оружия и легких вооружений, а также ударов с беспилотных летательных аппаратов погибли пять женщин и трое мужчин.
При этом гибель семи человек была зафиксирована на территории, контролируемой российскими оккупантами.
Еще 62 мирных жителя получили ранения. Среди них 30 мужчин, 23 женщины, а также девять детей.
Из них ранения на подконтрольной Украине территории получили восемь человек.
По данным Минобороны Украины, в 2020 году в результате боевых действий на Донбассе погибло 50 украинских военнослужащих.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.