В ООН заявили, что в 2020 году на Донбассе погибли восемь гражданских лиц

В прошлом году на Донбассе ранения получили 62 мирных жителя, в том числе дети, сообщает мониторинговая миссия ООН по правам человека.

По данным миссии ООН, гибель семи человек была зафиксирована на территории, контролируемой российскими оккупантами Фото: Моніторингова місія ООН з прав людини / UN Human Rights Monitoring Mission / Facebook

В 2020 году на Донбассе погибли восемь гражданских лиц. Об этом в Facebook сообщает мониторинговая миссия ООН по правам человека.

В результате артиллерийских обстрелов, огня из стрелкового оружия и легких вооружений, а также ударов с беспилотных летательных аппаратов погибли пять женщин и трое мужчин.

При этом гибель семи человек была зафиксирована на территории, контролируемой российскими оккупантами.

Еще 62 мирных жителя получили ранения. Среди них 30 мужчин, 23 женщины, а также девять детей.

Из них ранения на подконтрольной Украине территории получили восемь человек.

По данным Минобороны Украины, в 2020 году в результате боевых действий на Донбассе погибло 50 украинских военнослужащих.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.