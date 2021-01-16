В Минобороны рассказали, сколько украинских военных погибло на Донбассе в 2020 году

339 украинских военнослужащих в 2020 году получили ранения в результате боевых действий на Донбассе, сообщили в Минобороны Украины.

В Минобороны Украины рассказали о потерях за год на Донбассе Фото: EPA

В 2020 году в результате боевых действий на Донбассе погибло 50 украинских военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в ответ на запрос "Радіо Свобода", который был опубликован 15 января.

339 военнослужащих в прошлом году получили ранения.

По другим причинам, кроме боевых, во время операции Объединенных сил в 2020 году умерло 79 украинских военных, добавили в министерстве.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.