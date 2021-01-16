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ВОЙНА В УКРАИНЕ

15 января на Донбассе был ранен украинский военный – штаб ООС

Украинские военнные отвечали на обстрелы со стороны боевиков на Донбассе, отметили в штабе операции Объединенных сил.

С начала суток 16 января на Донбассе нарушений режима тишины не зафиксировано
С начала суток 16 января на Донбассе нарушений режима тишины не зафиксировано
Фото: EPA

15 января российско-оккупационные войска на Донбассе нарушали режим прекращения огня пять раз. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 16 января.

"В районе ответственУкности оперативно-тактической группировки "Восток" рядом с населенными пунктами Гнутово и Талаковка вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. [...] Вблизи Пивденного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Один украинский военнослужащий был ранен.

"Неподалеку Трудовского противник выпустил в сторону наших позиций несколько очередей из стрелкового оружия. Вследствие выстрелов один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воин был быстро доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь ... На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", – говорится в сообщении.

С начала суток 16 января нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, Талаковка, Гнутово, обстрелы, война в Украине, операция Объединенных сил
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