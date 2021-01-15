ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Новые "белорусские пленки" о концлагерях для оппозиции и штурм Житомирского облсовета. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор главных событий пятницы, 15 января.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тема цен на газ и тепло в Украине остается острой
Тема цен на газ и тепло в Украине остается острой
Фото: ПРОТЕСТ / Telegram

В Украине продолжаются "тарифные протесты"

Акции протеста под общим названием "Стоп тарифный геноцид" в Украине продолжаются. Сегодня люди протестовали в Житомире, Лубнах, Сумах, Одессе, Херсоне, Виннице, Миргороде, Ровно, Борисполе, Донском, Харькове, Кременчуге, Чернигове, Львове и Полтаве. 

В Полтаве, Одессе и Харьковской области протестующие перекрыли дороги, а в Житомире прорвались в областной совет и зашли в сессионный зал, где в это время шло заседание президиума. Председатель облсовета Владимир Федоренко заявил протестующим, что полностью на их стороне и не поддерживает повышение тарифов. В полиции отметили, что активисты не захватывали здание, но, заходя, помяли турникет.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что анонсированное Кабмином госрегулирование цен на газ – только временная мера, которая будет действовать во время карантина, максимум – до окончания отопительного сезона.

В качестве решения проблем на газовом рынке страны и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко предложил закупать газ у "независимых компаний из России".

В сети появились новые записи разговора белорусских силовиков

В интернете опубликовали аудиозаписи, на которых, вероятно, записан разговор заместителя министра внутренних дел Беларуси Николая Карпенкова с коллективом Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Беларуси. Он объясняет силовикам, что против протестующих нужно применять оружие, упоминает о создании базы данных протестующих, а также лагерей для них "с колючей проволокой по периметру".

В то же время к санкциям ЕС против Беларуси присоединились еще пять стран – Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия.

В НАТО выразили обеспокоенность наращиванием военной мощи России в Крыму

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс отмечает увеличение темпов военного строительства России в регионах от Крайнего Севера до Балтийского региона, Черного моря, Ближнего Востока и Северной Африки и обеспокоен этим. По его словам, Альянс повысил готовность сил и увеличил инвестиции "в новые возможности в ответ на напористость России".

Зеленский обсудил с Меркель коронавирус и войну на Донбассе

В сегодняшнем телефонном разговоре президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель договорились активизировать работу в нормандском формате. Зеленский рассказал Меркель, что помимо режима прекращения огня, реализация Минских договоренностей практически не продвинулась. Он также попросил ее способствовать в ускорении получения вакцин для Украины.

В КНДР заявили, что продемонстрировали на военном параде "самое мощное оружие в мире"

На военном параде в Северной Корее показали стратегическую баллистическую ракету для подводных лодок. Также на параде были "новейшие тактические ракеты", танки, самоходная артиллерия и другое оружие.

В мире коронавирусом заразилось более 93 млн человек

По состоянию на утро 15 января в мире подтвердили более 93 млн случаев коронавирусной инфекции. 1 млн 994 тыс. пациентов умерли, 51,3 млн выздоровели. В Украине с начала эпидемии вирус подтвержден у 1,1 млн человек20 542 заболевших умерли, 847 391 выздоровел.

14 января компания Pfizer сообщила государствам ЕС, что со следующей недели временно сократит поставки своей вакцины против коронавируса в Европу. Это связано с модернизацией мощностей компании. Сегодня шесть стран – участниц Евросоюза пожаловались в Еврокомиссию на задержки и сокращение поставок вакцины. В компании заверили Евросоюз, что запланированные на первый квартал 2021 года дозы вакцины будут поставлены по графику.

Украина обновила список стран "красной" зоны – из нее исключили 12 стран, среди которых Турция, Молдова, Босния, Армения, Азербайджан, Болгария и Иран.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что все больше детей болеют COVID-19 c симптомами, в том числе и требующими госпитализации

На вопрос, почему Украина не получила вакцину от коронавируса одной из первых, министр заявил, что "переговоры о получении вакцины – сложный процесс", и пообещал, что украинцы начнут вакцинацию с февраля этого годаОн также заверил, что граждане Украины в ходе массовой вакцинации от коронавируса получат паспорта и все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского союза.

В Фонде социального страхования Украины сообщили, что граждане страны, переболевшие COVID-19 и получившие осложнения, могут пройти реабилитацию за счет средств фонда.

Теги: Ангела Меркель, Крым, НАТО, Беларусь, КНДР, Житомир, эпидемия, вакцинация, тарифы, Владимир Зеленский, активист, война в Украине, Юрий Витренко, Денис Шмыгаль, акции протеста, цена на газ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
  Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
  Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
  Netflix в день премьеры впервые выпустил фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами
  Netflix в день премьеры впервые выпустил фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
Беременная жена Павлика рассказала, когда планирует сыграть свадьбу для друзей и близких
Беременная жена Павлика рассказала, когда планирует сыграть свадьбу для друзей и близких
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
Умер российский актер Воробьев
Умер российский актер Воробьев
У звезды ситкома Saved by the Bell Даймонда диагностировали рак
У звезды ситкома Saved by the Bell Даймонда диагностировали рак
"Не успели снять серию с Сашей". Рудковская отреагировала на смерть Грачевского
"Не успели снять серию с Сашей". Рудковская отреагировала на смерть Грачевского
"На месте дома терпимости планируют установить памятник выдающемуся певцу, символу патриотизма Слипаку". Деятели культуры обратились к Зеленскому и Кличко
"На месте дома терпимости планируют установить памятник выдающемуся певцу, символу патриотизма Слипаку". Деятели культуры обратились к Зеленскому и Кличко G
Дочь Литвиновой снялась топлес
Дочь Литвиновой снялась топлес
"Моя любовь". Орбакайте показала архивное фото с мужем
"Моя любовь". Орбакайте показала архивное фото с мужем
"Только идиотка взвешивается после новогодних праздников". Цибульская отказалась называть свой вес
"Только идиотка взвешивается после новогодних праздников". Цибульская отказалась называть свой вес
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
"Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
"Попу расширили", "Красиво, но с фотошопом перебор". Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок
"Попу расширили", "Красиво, но с фотошопом перебор". Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок
  "Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
"Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
"Не хочется делиться". Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем
"Не хочется делиться". Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS