ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Палата представителей снова проголосовала за импичмент Трампа, Украина попала в топ несчастливых стран. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор главных событий среды, 13 января.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трамп стал первым президентом США, которому Палата представителей дважды объявила импичмент
Трамп стал первым президентом США, которому Палата представителей дважды объявила импичмент
Фото: ЕРА

Вторая попытка импичмента Трампа

Палата представителей США сегодня рассмотрела резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа. Решение поддержали 232 конгрессмена при необходимых для принятия решения 216 голосах.. Среди них – 10 республиканцев. Во время первой попытки объявить Трампу импичмент обе статьи обвинения приняли только голосами демократов

Рассмотрение резолюции, авторы которой обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам, сопровождалось усиленными мерами предосторожности: в Капитолии – сотни сотрудников Национальной гвардииЧасть из них оцепила здание Конгресса, часть дежурит внутри, многие нацгвардейцы отдыхали, уснув на полу центральной ротонды и центра посетителей Капитолия. 

В Офисе президента отреагировали на санкции против Дубинского

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак через два дня после введения санкций против члена пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, а также бывшего прокурора Генпрокуратуры Украины Константина Кулика, беглого бизнесмена, экс-нардепа Александра Онищенко и окружения внефракционного нардепа Андрея Деркача написал твит, в котором прокомментировал случившееся. 

Украина попала в десятку несчастливых стран

Украина оказалась в десятке стран, жители которых склонны считать свою жизнь несчастливой. 35% украинцев, принявших участие в международном опросе Gallup International, назвали себя несчастливыми. Всего в исследовании приняли участие жители 41 государства. 

Кабмин решил ввести госрегулирование цены на газ

Кабинет Министров Украины ограничит цену на газ для населения, во время карантина она не превысит 6,99 грн за м³, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

В ВОЗ предупредили о предстоящем появлении новых штаммов коронавируса

Миру стоит ждать появления новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Чем больше вирус распространяется, тем больше возможностей у него появляется, чтобы измениться, заявили во Всемирной организации здравоохранения. 

Транзит газа через украинскую ГТС упал до минимума за 30 лет

В 2020 году "Газпром" сократил транзит газа через Украину на 38% – до 55,8 млрд м³. Это наименьший показатель за последние 30 лет, сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, Кабинет Министров, газ, ВОЗ, ГТС, Дональд Трамп, Палата представителей, Денис Шмыгаль, Андрей Ермак, Сергей Макогон, импичмент Трампа, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кроме нас, у нее никого не было". Панин опубликовал посмертное обращение к матери
"Кроме нас, у нее никого не было". Панин опубликовал посмертное обращение к матери
Тина Кароль показала последнее фото в своем телефоне и намекнула на "скандал"
Тина Кароль показала последнее фото в своем телефоне и намекнула на "скандал"
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
"Хочу быть Берди", "Я бы сняла это". Джессика Симпсон показала двухлетнюю дочь в дизайнерской соломенной шляпе за $950
"Хочу быть Берди", "Я бы сняла это". Джессика Симпсон показала двухлетнюю дочь в дизайнерской соломенной шляпе за $950
Сумская показала, что обязательно нужно сделать с использованной защитной маской, прежде чем ее выбросить
Сумская показала, что обязательно нужно сделать с использованной защитной маской, прежде чем ее выбросить
"Любит вызовы, а некоторые вещи делает лучше, чем я". Владимир Кличко несколько месяцев провел вместе с шестилетней дочерью от голливудской актрисы
"Любит вызовы, а некоторые вещи делает лучше, чем я". Владимир Кличко несколько месяцев провел вместе с шестилетней дочерью от голливудской актрисы
  "Сара подрезает конкретно". Брежнева заявила, что 11-летняя дочь носит ее одежду
  "Сара подрезает конкретно". Брежнева заявила, что 11-летняя дочь носит ее одежду
Шепелев намерен продать часть квартиры, унаследованной сыном после смерти Фриске – СМИ
Шепелев намерен продать часть квартиры, унаследованной сыном после смерти Фриске – СМИ
60-летняя Суинтон рассказала о своей гендерной идентичности
60-летняя Суинтон рассказала о своей гендерной идентичности
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Хорошо, что ртом", "Нет взрослых, есть повзрослевшие дети". Барац изобразил в бассейне поющий фонтан. Видео
"Хорошо, что ртом", "Нет взрослых, есть повзрослевшие дети". Барац изобразил в бассейне поющий фонтан. Видео
"Мама будет ругать за такие фото", "Ох и горячая штучка ты, Леся". Никитюк восхитила фолловеров соблазнительным образом в кружевном белье
"Мама будет ругать за такие фото", "Ох и горячая штучка ты, Леся". Никитюк восхитила фолловеров соблазнительным образом в кружевном белье
"Здесь была Вера", "Шаурма из человека". Фаны Брежневой рассматривают ее постель
"Здесь была Вера", "Шаурма из человека". Фаны Брежневой рассматривают ее постель
Рудковская вакцинировалась от коронавируса
Рудковская вакцинировалась от коронавируса
"Наш яркий свет". Эмма Робертс показала новорожденного сына
"Наш яркий свет". Эмма Робертс показала новорожденного сына
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS