Вопрос об импичменте Трампа рассматривают при усиленных мерах безопасности, в Капитолии – сотни нацгвардейцев. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
13 января Палата представителей во второй раз приступила к вопросу об импичменте президента
США Дональда Трампа, срок полномочий которого истекает через семь дней. Рассмотрение резолюции, авторы которой обвиняют Трампа
в подстрекательстве к массовым беспорядкам, сопровождается усиленными мерами безопасности, отмечает "Голос Америки"
. На фото, опубликованных агентством ЕРА
, видно, что в Капитолии находятся сотни сотрудников Национальной гвардии США: часть из них оцепила здание Конгресса, часть дежурит внутри, многие нацгвардейцы отдыхают, уснув на полу центральной ротонды и центра посетителей Капитолия. В Вашингтоне уже находится 6,2 тыс. найгвардейцев, до 16 января их число планируют увеличить до 10 тыс., сообщила телестанция NBC4 Washington
.