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Вопрос об импичменте Трампа рассматривают при усиленных мерах безопасности, в Капитолии – сотни нацгвардейцев. Фоторепортаж

Сегодня 21.00
13 января Палата представителей во второй раз приступила к вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа, срок полномочий которого истекает через семь дней. Рассмотрение резолюции, авторы которой обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам, сопровождается усиленными мерами безопасности, отмечает "Голос Америки". На фото, опубликованных агентством ЕРА, видно, что в Капитолии находятся сотни сотрудников Национальной гвардии США: часть из них оцепила здание Конгресса, часть дежурит внутри, многие нацгвардейцы отдыхают, уснув на полу центральной ротонды и центра посетителей Капитолия. В Вашингтоне уже находится 6,2 тыс. найгвардейцев, до 16 января их число планируют увеличить до 10 тыс., сообщила телестанция NBC4 Washington.
Теги: США, Конгресс США, импичмент, Дональд Трамп, Палата представителей, выборы президента США 2020, импичмент Трампа
 

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Конгресс США начал рассмотрение вопроса об импичменте Трампа. Трансляция с переводом на русский
Сегодня 16.53  
Палата представителей Конгресса США 13 января начала рассмотрение вопроса об импичменте президенту США Дональду Трампу. Трансляцию с переводом на русский ведет "Голос Америки". Как сообщил в Twitter американский журналист Джейми Дюпри, конгрессмены уже обсудили порядок дебатов и начали дискуссию по резолюции об импичменте. По словам журналиста, она продолжится примерно два часа. Финальное голосование по резолюции намечено на 22.00 по киевскому времени.
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