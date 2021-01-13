Вопрос об импичменте Трампа рассматривают при усиленных мерах безопасности, в Капитолии – сотни нацгвардейцев. Фоторепортаж

11 января, 2021 22.14

Член Палаты представителей, демократ Стени Хойер предложил единогласно принять резолюцию о быстром отстранении президента США Дональда Трампа на основании 25-й поправки к конституции США, но конгрессмен-республиканец Алекс Муни выступил против, заявив, что такой документ нельзя принимать без обсуждения.