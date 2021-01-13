Конгресс США начал рассмотрение вопроса об импичменте Трампа. Трансляция с переводом на русский

Видео: Голос Америки / YouTube

8 января Демократическая партия США распространила проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы документа обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Документ поддержали более 200 конгрессменов, его официально обнародовали 11 января.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что, если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент.

Пенс 12 января отказался отстранять Трампа с помощью 25-й поправки.

Это уже вторая попытка отстранения Трампа от власти. Первый раз процедуру импичмента запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

В том разговоре Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента, своего соперника на президентских выборах Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей – объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонила обе статьи обвинения.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.