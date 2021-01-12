Трамп появился на публике, Санду посетила Украину, в России приговорили крымских татар. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 12 января, в Украине и мире.

Трамп не считает себя ответственным за беспорядки в Вашингтоне Фото: EPA

Трамп впервые выступил перед журналистами после беспорядков в Капитолии 6 января

Президент США Дональд Трамп отказался брать на себя ответственность за штурм Капитолия его сторонниками, осудил технологические компании, заблокировавшие ему доступ к соцсетям, и назвал планы демократов объявить ему импичмент "охотой на ведьм".

Трамп также ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Колумбия в связи с запланированной на 20 января инаугурацией избранного президента США Джо Байдена.

Стало известно, что от Украины на инаугурации будет присутствовать посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

Украину посетила президент Молдовы Майя Санду

Это первый президентский зарубежный визит Санду после избрания на должность главы государства. Свою речь на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским она начала на украинском языке.

На встрече лидеры стран договорились вывести отношения на новый уровень – стратегического партнерства, а также создать постоянно действующий Совет президентов, подчеркнули безусловное соблюдение территориальной целостности и суверенитета двух стран в международно-признанных границах. Речь шла также об углублении сотрудничества в энергетической сфере, строительстве автомагистрали между Киевом и Кишиневом и расследовании схем с молдавской собственностью в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что визит Санду свидетельствует о перезагрузке отношений между странами и признании авторитета Украины в регионе.

В России вынесли приговор крымским татарам по делу "Хизб ут-Тахрир"

Троих крымских татар – Энвера Омерова, Ризу Омерова и Айдера Джапарова – в России приговорили к заключению сроком от 13 до 18 лет. Их обвинили в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которая в России признана террористической.

МИД Украины назвал обвинения сфабрикованными и осудил приговор. В ведомстве добавили, что украинцы были незаконно задержаны в аннексированном Крыму в июне 2019 года и вопреки нормам международного права перемещены в российский Ростов-на-Дону.

120 крымских татар, которые ночью выехали из Крыма, чтобы поддержать соотечественников в суде, российские оккупанты всю ночь удерживали на мосту, сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Украинская полиция открыла уголовное производство по факту незаконного лишения свободы граждан Украины.

Лукашенко собирается ввести санкции против ЕС

Александр Лукашенко поручил правительству Беларуси подготовить "симметричный ответ" на "бандитские санкции" Запада.

Веб-ресурсы Офиса президента Украины подверглись DDoS-атакам

С 6-го по 12 января система защищенного доступа государственных органов к интернету заблокировала 52 755 различных атак и зафиксировала более 5 млн "подозрительных событий".

Коронавирус

12 января число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 91 млн. Жертвами болезни стали 1 млн 945 тыс. человек, почти 50,3 млн выздоровели.

Украина в списке стран с наибольшим распространением COVID-19 на 17-м месте. В стране за прошлые сутки подтвердили 5116 случаев коронавируса. Среди заболевших – 309 медиков и 131 ребенок. Умерло за сутки 184 пациента.

Минфин Украины опубликовал суммы, потраченные в 2020 году на борьбу с коронавирусом. Сообщается, что Кабмин направил на это 66,5 млрд грн, из них 19,4 млрд грн были потрачены на сферу здравоохранения, а 25,7 млрд грн – на автодороги.

Министр здравоохранения Украины заявил, что есть основания продлить начавшийся 8 января локдаун в Украине.

У Хомчака родилась дочь

В ночь с 11-го на 12 января глава Черниговской облгосадминистрации и супруга главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака Анна Коваленко родила дочь. Девочку назвали Марией.