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Зеленский пригласил Маска в музей космонавтики в Житомире

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску в Twitter.

Музей космонавтики в Житомире назван именем Королева, родившегося в этом городе
Музей космонавтики в Житомире назван именем Королева, родившегося в этом городе
Фото: cosmosmuseum.info

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского миллиардера, главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска посетить Музей космонавтики имени конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева в Житомире. Об этом глава государства написал сегодня в Twitter.

Президент перепостил твит Маска от июля 2020 года, в котором бизнесмен сообщил, что разговаривал с семьей Королева, и назвал ученого "одним из лучших". Зеленский согласился с этим утверждением и отметил, что сегодня день рождения Королева, отметив, что тот был великим украинским ученым.

"Хочу пригласить его давнего поклонника @elonmusk в Украину, посмотреть Музей космонавтики Сергея Королева", – написал Зеленский.

В июле прошлого года Маск рассказал, что пообщался с членами семьи Королева.

Ученый, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев родился 12 января 1907 года в Житомире. Он руководил организацией и запуском первого искусственного спутника Земли и первого космонавта Юрия Гагарина.

Королева называют основоположником практической космонавтики. В 1938 году он был обвинен в контрреволюционной деятельности и пробыл в лагерях до 1944 года. С 1958 года он возглавлял ракетную программу СССР. Под его руководством были запущены первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, осуществлен первый полет человека в космос и выход человека в космос.

Теги: космос, Житомир, Владимир Зеленский, Илон Маск
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