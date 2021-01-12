ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Степанов заявил, что локдаун в Украине нужно продлить

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что для продления текущего локдауна в стране есть все основания.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Степанов: Мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему
Степанов: Мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему
Фото: Максим Степанов / Facebook

Локдаун в Украине, который начался 8 января, нужно будет продлить. Об этом в эфире "24 канала" заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

По словам главы ведомства, для продления локдауна в таких обстоятельствах, как сейчас, есть все основания.

Как отметил министр, в Украине были январские праздники, которые сопровождались массовым празднованием с участием большого количества людей. Также украинцы ездили к родственникам, много перемещались. Все это "потенциально очень сильно повлияет" на рост числа больных COVID-19

Помимо этого, Степанов добавил, что ежегодно наблюдается сезонное увеличение количества больных гриппом, которое начинается именно в январе. При этом грипп передается так же, как коронавирус, и имеет схожие осложнения.

"Иногда они нуждаются в лечении в учреждениях здравоохранения. И мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему", – резюмировал глава Минздрава.

С 8 января до 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

По состоянию на 12 января в Украине коронавирус подтвердили у 1 124 430 человек (из них 5116 – за прошлые сутки), 20 019 заболевших умерли, а 812 368 выздоровели.

Теги: Украина, медицина, грипп, карантин, лечение, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, локдаун
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фильм "Чудо-женщина: 1984" попросили выдвинуть на "Оскар" во всех номинациях – СМИ
Фильм "Чудо-женщина: 1984" попросили выдвинуть на "Оскар" во всех номинациях – СМИ
  Уткин: Умна ли Канделаки? По-моему, она набитая дура
  Уткин: Умна ли Канделаки? По-моему, она набитая дура G
Дмитрий ГОРДОН
"Остановились на лучшей истории". Go-A определилась с песней для "Евровидения 2021"
"Остановились на лучшей истории". Go-A определилась с песней для "Евровидения 2021"
  Украинские звезды спели колядки и щедривки в джазовой обработке во время концерта, организованного Ясько. Видео
  Украинские звезды спели колядки и щедривки в джазовой обработке во время концерта, организованного Ясько. Видео
"Это хитяра", "Взяла на заметку". Никитюк в белье показала, как ей делают талию
"Это хитяра", "Взяла на заметку". Никитюк в белье показала, как ей делают талию
Доронин организовал праздник для пятилетней дочери за $50 тыс. – СМИ
Доронин организовал праздник для пятилетней дочери за $50 тыс. – СМИ
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
Фадеев рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
Фадеев рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
Гитарист Queen выпустил парфюм с запахом барсука
Гитарист Queen выпустил парфюм с запахом барсука
Киркоров показал себя четырехлетнего
Киркоров показал себя четырехлетнего
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель?" В Instagram потроллили Осадчую в Дубае
"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель?" В Instagram потроллили Осадчую в Дубае
Названа сумма гонорара, который получат звезды "Секса в большом городе" за съемки во второй части сериала – СМИ
Названа сумма гонорара, который получат звезды "Секса в большом городе" за съемки во второй части сериала – СМИ
  "Иди ты, Вера". Брежнева рассказала, что делает в случае переедания
  "Иди ты, Вера". Брежнева рассказала, что делает в случае переедания
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Билан во время отдыха на Мальдивах побрил голову налысо. Фото
Билан во время отдыха на Мальдивах побрил голову налысо. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
"Треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками
"Треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS