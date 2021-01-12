Зеленский: Украина планирует поставлять электроэнергию в Молдову и Румынию

В проекте – увеличение объемов хранения природного газа молдавской стороны в украинских хранилищах, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина и Молдова намерены углубить сотрудничество в энергетической сфере, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам сегодняшней встречи с президентом Молдовы Майей Санду. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что для этого уже подготовлено немало наработок.

В их числе он упомянул увеличение объемов хранения природного газа молдавской стороны в украинских хранилищах, проект транзита европейского газа по территории Молдовы в Украину, восстановление поставок электроэнергии в Молдову и транзита электроэнергии из Украины в Румынию, который пройдет по территории Молдовы.

В числе документов, подписанных по итогам встречи, о которых сообщается на сайте президента, нет относящихся к энергетической сфере.

Однако в совместном заявлении президентов для прессы по итогам встречи отмечается, что главы государств намерены в дальнейшем сотрудничать в энергетическом секторе, повышать надежность и диверсифицировать поставки электроэнергии и энергоносителей.

ГП "Энергоатом" впервые экспортировало произведенную украинскими АЭС электроэнергию в Молдову в октябре 2020 года. Об этом сообщала пресс-служба компании. Всего, как сообщала НЭК "Укрэнерго", в 2020 году Украина экспортировала в Молдову 155,9 млн МВт-ч.

В ноябре 2015 года Украина отказалась от поставок российского газа. С того времени государство покупает реверсный газ в странах ЕС. По данным НАК "Нафтогаз", газ в Украину импортируют около 80 компаний.

Отопительный сезон 2019/2020 Украина завершила с запасами газа в ПХГ более 15,8 млрд м³. По информации "Нафтогазу України", они были самыми высокими за последние 30 лет. В конце декабря более 90 иностранных клиентов хранили газ в Украине.