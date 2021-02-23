Экс-глава МВД Захарченко хочет возглавить боевиков на Донбассе

Бывший глава Министерства внутренних дел Украины Виталий Захарченко считает, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей надо объединить под властью боевиков, и он готов их возглавить.

Бывший глава Министерства внутренних дел Украины Виталий Захарченко хочет возглавить российских террористов на Донбассе. Об этом он заявил 22 февраля в интервью пропагандистам Russia Today.

Захарченко считает, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей надо объединить под властью боевиков, и он готов их возглавить.

"Если так вопрос будет стоять и народ захочет меня там видеть в качестве президента. У меня достаточно сил и опыта. Да, я готов", – сказал Захарченко.

На вопрос, готов ли он к конкуренции, Захарченко ответил положительно. В качестве "конкурента" он видит террориста Дениса Пушилина.