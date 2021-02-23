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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-глава МВД Захарченко хочет возглавить боевиков на Донбассе

Бывший глава Министерства внутренних дел Украины Виталий Захарченко считает, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей надо объединить под властью боевиков, и он готов их возглавить.

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Захарченко занимал должность министра внутренних дел в 2011 2014 годах
Захарченко занимал должность министра внутренних дел в 2011–2014 годах
Фото: Виталий Захарченко / Facebook

Бывший глава Министерства внутренних дел Украины Виталий Захарченко хочет возглавить российских террористов на Донбассе. Об этом он заявил 22 февраля в интервью пропагандистам Russia Today.

Захарченко считает, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей надо объединить под властью боевиков, и он готов их возглавить.

"Если так вопрос будет стоять и народ захочет меня там видеть в качестве президента. У меня достаточно сил и опыта. Да, я готов", – сказал Захарченко.

На вопрос, готов ли он к конкуренции, Захарченко ответил положительно. В качестве "конкурента" он видит террориста Дениса Пушилина.

Захарченко занимал должность министра внутренних дел в 2011–2014 годах. После смены власти в феврале 2014 года бежал из страны.

Министерство внутренних дел объявило его в розыск в 2014 году. Согласно постановлению Совета Европейского союза от 5 марта 2014 года, к Захарченко должны применяться ограничительные меры, в частности замораживаются все денежные средства и экономические ресурсы, принадлежащие ему или находящиеся под его контролем. В декабре 2015 года сообщалось, что Захарченко устроился работать экспертом в комитет по собственности Госдумы РФ, принял российское гражданство, но отказываться от украинского не собирается.

В апреле 2018 года суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Захарченко, сообщали в Генпрокуратуре. По версии следствия, он организовал превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению акций протеста в Киеве в 2014 году. 

В августе 2019 года Захарченко заочно арестовали.

Теги: Украина, Виталий Захарченко, боевики, ДНР, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе
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