Экс-глава МВД Захарченко хочет возглавить боевиков на Донбассе

Бывший глава Министерства внутренних дел Украины Виталий Захарченко хочет возглавить российских террористов на Донбассе. Об этом он заявил 22 февраля в интервью пропагандистам Russia Today.
Захарченко считает, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей надо объединить под властью боевиков, и он готов их возглавить.
"Если так вопрос будет стоять и народ захочет меня там видеть в качестве президента. У меня достаточно сил и опыта. Да, я готов", – сказал Захарченко.
На вопрос, готов ли он к конкуренции, Захарченко ответил положительно. В качестве "конкурента" он видит террориста Дениса Пушилина.
Захарченко занимал должность министра внутренних дел в 2011–2014 годах. После смены власти в феврале 2014 года бежал из страны.
Министерство внутренних дел объявило его в розыск в 2014 году. Согласно постановлению Совета Европейского союза от 5 марта 2014 года, к Захарченко должны применяться ограничительные меры, в частности замораживаются все денежные средства и экономические ресурсы, принадлежащие ему или находящиеся под его контролем. В декабре 2015 года сообщалось, что Захарченко устроился работать экспертом в комитет по собственности Госдумы РФ, принял российское гражданство, но отказываться от украинского не собирается.
В апреле 2018 года суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Захарченко, сообщали в Генпрокуратуре. По версии следствия, он организовал превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению акций протеста в Киеве в 2014 году.