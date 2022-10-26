В оккупированном Шахтерске на Донбассе сильный пожар. Пишут, что там был состав с топливом

"В оккупированном Шахтерске мощный пожар. Накануне захватчики подогнали туда поезд с топливом", – говорится в сообщении.
На ролике, опубликованном каналом, видно зарево, от которого светло вокруг – горит сильно.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Telegrаm-каналы Донецкой области утверждают, что горит в районе железнодорожного вокзала.
Шахтерск находится примерно в 30 километрах от границы с Россией.
По данным главы областной военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.