В оккупированном Шахтерске на Донбассе сильный пожар. Пишут, что там был состав с топливом

"В оккупированном Шахтерске мощный пожар. Накануне захватчики подогнали туда поезд с топливом", – говорится в сообщении.

На ролике, опубликованном каналом, видно зарево, от которого светло вокруг – горит сильно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Telegrаm-каналы Донецкой области утверждают, что горит в районе железнодорожного вокзала.