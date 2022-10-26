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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Шахтерске на Донбассе сильный пожар. Пишут, что там был состав с топливом

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На опубликованных видео - сильный пожар
На опубликованных видео - сильный пожар
Скриншот: Ukraine NOW / Telegrаm

26 октября в оккупированном городе Шахтерск Донецкой области начался "мощный" пожар, проинформировал Telegrаm-канал Ukraine NOW.

"В оккупированном Шахтерске мощный пожар. Накануне захватчики подогнали туда поезд с топливом", – говорится в сообщении.

На ролике, опубликованном каналом, видно зарево, от которого светло вокруг – горит сильно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Telegrаm-каналы Донецкой области утверждают, что горит в районе железнодорожного вокзала.

Контекст:

Шахтерск находится примерно в 30 километрах от границы с Россией.

По данным главы областной военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: пожар, Донецкая область, война, Донбасс, оккупация, Шахтерск, вокзал, война России против Украины, топливо
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