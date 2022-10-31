"Команда посольства США снова в укрытии". Бринк прокомментировала ракетные удары по Украине

"Как и миллионы украинцев, наша команда посольства США в Украине снова в укрытии, поскольку Россия продолжает бездушные и варварские ракетные удары по народу Украины, пытаясь оставить страну в холоде и тьме накануне зимы", – написала Бринк.

Як і мільйони українців, наша команда @USEmbassyKyiv знову в укритті, оскільки Росія продовжує бездушні та варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді та темряві напередодні зими.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Киеве были слышны взрывы, вероятно, работала ПВО. Часть столицы обесточена.

Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Днепропетровской областях. Силы ПВО сбили 44 из более 50 российских ракет, запущенных по Украине. В Винницкой и Хмельницкой областях обломки ракет упали на гражданские объекты.

Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.