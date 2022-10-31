Над Львовской областью украинская ПВО сбила ракету оккупантов – ОВА

Он предупредил, что угроза ракетных атак сохраняется, и призвал жителей находиться в укрытиях.

Ранее в Винницкой области украинские защитники также сбили российскую ракету. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Сергей Борзов. По его данным, обломки ракеты упали на гражданские объекты.

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе и столицу. Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Запорожской, Харьковской, Черкасской областях. В Киеве были слышны взрывы, вероятно, работала ПВО. Часть столицы обесточена.