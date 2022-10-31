Утром оккупанты били по Харькову из С-300 – Синегубов

Всего за прошедшие сутки в Харьковской области были обстреляны четыре района Фото: Олег Синєгубов / Telegram

По его словам, около 8.00 оккупанты атаковали Харьков и Чугуевский район. По предварительным данным, ракеты комплекса С-300 были выпущены из Белгорода (РФ).

Пострадавших на данный момент нет, на местах попаданий работают оперативные службы, говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки в области были обстреляны четыре района – Харьковский, Купянский, Чугуевский и Изюмский. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в Изюмском районе госпитализирован с ранением 16-летний парень. Его состояние медики оценивают как среднее", – написал Синегубов.