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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области за сутки от обстрелов пострадали три человека – глава ОВА

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Оккупанты атаковали жилые и хозяйственные объекты
Оккупанты атаковали жилые и хозяйственные объекты
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

За прошедшие сутки россияне обстреляли Чугуевский, Харьковский и Купянский районы Харьковской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его данным, в Двуречной разрушены жилые дома, произошло несколько пожаров. В городе Волчанск повреждены хозяйственные сооружения.

"По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе ранения получили две женщины 43 и 40 лет, а также 60-летний мужчина", – говорится в сообщении.

На деоккупированных территориях продолжается разминирование, только за последние сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 413 взрывоопасных предметов, написал Синегубов.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

Теги: пожар, ГСЧС, Харьковская область, раненые, Харьковская ОГА, обстрелы, война России против Украины, разрушения, Олег Синегубов, российские оккупанты
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