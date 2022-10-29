В Харьковской области за сутки от обстрелов пострадали три человека – глава ОВА

По его данным, в Двуречной разрушены жилые дома, произошло несколько пожаров. В городе Волчанск повреждены хозяйственные сооружения.
"По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе ранения получили две женщины 43 и 40 лет, а также 60-летний мужчина", – говорится в сообщении.
На деоккупированных территориях продолжается разминирование, только за последние сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 413 взрывоопасных предметов, написал Синегубов.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.