В Харьковской области за сутки от обстрелов пострадали три человека – глава ОВА

По его данным, в Двуречной разрушены жилые дома, произошло несколько пожаров. В городе Волчанск повреждены хозяйственные сооружения.

"По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе ранения получили две женщины 43 и 40 лет, а также 60-летний мужчина", – говорится в сообщении.

На деоккупированных территориях продолжается разминирование, только за последние сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 413 взрывоопасных предметов, написал Синегубов.