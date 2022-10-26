В Харьковской области восстанавливают автобусные маршруты, скоро можно будет поехать в Изюм – Синегубов

По его словам, перевозчики осуществляют рейсы в населенные пункты семи освобожденных общин Украины.
"Из Харькова автобусами можно доехать до Купянска, Ольховки, Слободского, Новопокровки, Чугуева, Малой Рогани, Черкасской Лозовой, Элитного и Кутузовки. Из Чугуева – до Малиновки и Чкаловского. В ближайшее время будет возобновлено автобусное сообщение Харьков – Изюм и Харьков – Липцы", – написал Синегубов.
Также на деоккупированных территориях Харьковской области идет разминирование, восстанавливают автомобильные дороги и мосты.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.
В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.