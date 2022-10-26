В Харьковской области восстанавливают автобусные маршруты, скоро можно будет поехать в Изюм – Синегубов

По его словам, перевозчики осуществляют рейсы в населенные пункты семи освобожденных общин Украины.

"Из Харькова автобусами можно доехать до Купянска, Ольховки, Слободского, Новопокровки, Чугуева, Малой Рогани, Черкасской Лозовой, Элитного и Кутузовки. Из Чугуева – до Малиновки и Чкаловского. В ближайшее время будет возобновлено автобусное сообщение Харьков – Изюм и Харьков – Липцы", – написал Синегубов.

Также на деоккупированных территориях Харьковской области идет разминирование, восстанавливают автомобильные дороги и мосты.