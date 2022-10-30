Оккупанты 29 октября обстреливали три района Харьковской области, ранена женщина – Синегубов

В Купянске в результате российских обстрелов поврежден гражданский промышленный объект Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Он отметил, что оккупанты в субботу обстреливали Купянск, населенные пункты Волчанской общины Чугуевского района, а также села и поселки Чугуевского, Харьковского и Купянского районов.

"В Купянске в результате обстрелов поврежден гражданский промышленный объект, произошел масштабный пожар. На месте работают спасатели, пожар локализован. Предварительно никто не пострадал. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранением госпитализирована 58-летняя жительница Купянского района", – говорится в сообщении.

Также, по словам Синегубова, пиротехники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям за сутки обезвредили 267 взрывоопасных предметов.