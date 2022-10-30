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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 29 октября обстреливали три района Харьковской области, ранена женщина – Синегубов

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В Купянске в результате российских обстрелов поврежден гражданский промышленный объект
В Купянске в результате российских обстрелов поврежден гражданский промышленный объект
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Вследствие российских обстрелов 29 октября в Харьковской области пострадал один человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram 30 октября.

Он отметил, что оккупанты в субботу обстреливали Купянск, населенные пункты Волчанской общины Чугуевского района, а также села и поселки Чугуевского, Харьковского и Купянского районов.

"В Купянске в результате обстрелов поврежден гражданский промышленный объект, произошел масштабный пожар. На месте работают спасатели, пожар локализован. Предварительно никто не пострадал. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранением госпитализирована 58-летняя жительница Купянского района", – говорится в сообщении.

Также, по словам Синегубова, пиротехники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям за сутки обезвредили 267 взрывоопасных предметов.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Олег Синегубов
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