Оккупанты 29 октября обстреливали три района Харьковской области, ранена женщина – Синегубов

Он отметил, что оккупанты в субботу обстреливали Купянск, населенные пункты Волчанской общины Чугуевского района, а также села и поселки Чугуевского, Харьковского и Купянского районов.
"В Купянске в результате обстрелов поврежден гражданский промышленный объект, произошел масштабный пожар. На месте работают спасатели, пожар локализован. Предварительно никто не пострадал. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранением госпитализирована 58-летняя жительница Купянского района", – говорится в сообщении.
Также, по словам Синегубова, пиротехники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям за сутки обезвредили 267 взрывоопасных предметов.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.
Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны.