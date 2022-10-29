В Харьковской области учителя готовы увольняться, если к работе допустят коллег-коллаборантов – местные власти

"В общей сложности на те российские курсы ездили около 30 учителей, это примерно 5%. Но для нас это много, это проблема. Потому что другие учителя, кто боялись выйти со двора, скрывались, чтобы их не заставили выйти в школу, кто выехал, а их дома разграбили, – как они будут смотреть каждый день на этих коллег, которые будут обсуждать на педсоветах?" – сказал он.

Агентство пишет, что "курсы" проводили в российском Курске.

"Я встретил учительницу младших классов, [...] она была на тех курсах в Курске. Спрашиваю: "Как вы вообще, стыдитесь ли вы этого?" Говорит: "Нет". Мол, "вы нас бросили, нам нужно было выживать, и это же наши дети". Допускать сейчас к работе таких людей – преступление против будущих поколений украинцев. У них не только пророссийская позиция, у них ее вообще нет, то есть они – как пластилин: лепи что хочешь", – объяснил Мацокин.

"Еще хуже ситуация" в Купянском районе Харьковской области, отмечает "Укринформ".

"По данным властей, из педагогов, оставшихся на [оккупированной] территории и желающих выйти на работу, 25-30%, вероятно, согласились на условия захватчиков", – подчеркивает агентство.

И.о. начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич сообщил, что среди учителей уже есть конфликты.

"Сотрудничавшие [с врагом] директора уехали, а учителя в большинстве же остались. Они требуют зарплаты, говорят, что готовы работать и ждут, когда им выходить на работу. А учителя, которые отказались работать на оккупантов, возмущены и готовы увольняться, если коллаборантов допустят к работе. То есть технические проблемы скоро решатся, а моральный аспект?" – отметил он.

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