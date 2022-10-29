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В Харьковской области учителя готовы увольняться, если к работе допустят коллег-коллаборантов – местные власти

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Часть учителей оправдывают свое сотрудничество с оккупантами, отметил Канашевич
Часть учителей оправдывают свое сотрудничество с оккупантами, отметил Канашевич
Фото: pixabay.com

Во время оккупации Харьковской области учителя ездили в Россию на так называемые курсы повышения квалификации для преподавания по российским программам. Об этом 28 октября сообщил "Укринформ" со ссылкой на замглавы Изюмской городской военной администрации Владимира Мацокина.

"В общей сложности на те российские курсы ездили около 30 учителей, это примерно 5%. Но для нас это много, это проблема. Потому что другие учителя, кто боялись выйти со двора, скрывались, чтобы их не заставили выйти в школу, кто выехал, а их дома разграбили, – как они будут смотреть каждый день на этих коллег, которые будут обсуждать на педсоветах?" – сказал он.

Агентство пишет, что "курсы" проводили в российском Курске.

"Я встретил учительницу младших классов, [...] она была на тех курсах в Курске. Спрашиваю: "Как вы вообще, стыдитесь ли вы этого?" Говорит: "Нет". Мол, "вы нас бросили, нам нужно было выживать, и это же наши дети". Допускать сейчас к работе таких людей – преступление против будущих поколений украинцев. У них не только пророссийская позиция, у них ее вообще нет, то есть они – как пластилин: лепи что хочешь", – объяснил Мацокин.

"Еще хуже ситуация" в Купянском районе Харьковской области, отмечает "Укринформ".

"По данным властей, из педагогов, оставшихся на [оккупированной] территории и желающих выйти на работу, 25-30%, вероятно, согласились на условия захватчиков", – подчеркивает агентство.

И.о. начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич сообщил, что среди учителей уже есть конфликты.

"Сотрудничавшие [с врагом] директора уехали, а учителя в большинстве же остались. Они требуют зарплаты, говорят, что готовы работать и ждут, когда им выходить на работу. А учителя, которые отказались работать на оккупантов, возмущены и готовы увольняться, если коллаборантов допустят к работе. То есть технические проблемы скоро решатся, а моральный аспект?" – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщали в Офисе президента.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: зарплата, война, оккупация, Изюм, Харьковская область, Курск, дети, Купянск, украинцы, война России против Украины, конфликт, школы, коллаборационизм
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