Информация о захвате российских учителей при деоккупации Харьковской области является фейком – журналистка

"В Харьковской области не задерживали российских учителей. Это – фейк. Об этом мне сообщили в Офисе генерального прокурора", – написала она.
Журналистка отметила, что обращалась в это ведомство в связи с тем, что "в Украине все задержания гражданских проходят через прокуратуру".
"Ответ Юрия Белоусова, начальника департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса ГП: "По данным Офиса генерального прокурора, украинские правоохранители не задерживали российских учителей на деоккупированных территориях Харьковской области", – объяснила Ромалийская.
Она подчеркнула, что ее источники в Харьковской, Донецкой и Луганской областных прокуратурах также не подтвердили данные о задержании российских учителей на оккупированных территориях.
Журналистка обратила внимание, что первые появления информации о "российских учителях" были без ссылок на источники информации и выписаны оценочно, а издание "Страна", которое представило это как задержание россиян и разместило комментарий вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ) Ирина Верещук, – находится под санкциями после решения Совета нацбезопасности и обороны Украины и заблокировано на территории страны.
Ромалийская отметила, что советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердил, что верифицированной информации о задержании российских учителей на деоккупированных территориях Украины – нет.
Журналистка также выяснила, что по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, об уголовной ответственности по которой для российских учителей якобы говорила Верещук, привлечь невозможно юридически. Это Ромалийской подтвердили неназванный действующий прокурор и бывший заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.
В Fаcebook МинВОТ 13 сентября был размещен комментарий Верещук. В посте говорится, что в Харьковской области на днях задержали российских учителей, которые преподавали в украинских школах по российской образовательной программе и которых оккупанты, отступая, "просто бросили".
"На территории нашего государства сейчас находятся российские граждане, которые незаконно приехали на временно оккупированные территории и вели там незаконную деятельность. Мы много раз предупреждали, что это преступление, однако они не прислушались. Они не граждане Украины, чтобы судить их за коллаборационизм", – сказала министр.
Она подчеркнула, что "нарушение Женевских конвенций, в частности, обучение детей на оккупированных территориях в привычных им культурных традициях и на их языке, – это нарушение законов войны, за что предусмотрена отдельная ответственность".
"Уверяю: российские граждане точно будут наказаны, если не покинут нашу территорию немедленно", – заявила Верещук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Министр образования Украины Сергея Шкарлет в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман говорил, что около 200 тыс. школьников находятся на временно оккупированных Россией территориях.
По данным украинских властей, оккупанты привезли учителей из России на захваченные территории Украины.