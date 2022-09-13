Информация о захвате российских учителей при деоккупации Харьковской области является фейком – журналистка

Информацию о задержании российских учителей Ромалийской не подтвердили ни в ОП, ни в прокуратуре Фото: pixabay.com

"В Харьковской области не задерживали российских учителей. Это – фейк. Об этом мне сообщили в Офисе генерального прокурора", – написала она.

Журналистка отметила, что обращалась в это ведомство в связи с тем, что "в Украине все задержания гражданских проходят через прокуратуру".

"Ответ Юрия Белоусова, начальника департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса ГП: "По данным Офиса генерального прокурора, украинские правоохранители не задерживали российских учителей на деоккупированных территориях Харьковской области", – объяснила Ромалийская.

Она подчеркнула, что ее источники в Харьковской, Донецкой и Луганской областных прокуратурах также не подтвердили данные о задержании российских учителей на оккупированных территориях.

Журналистка обратила внимание, что первые появления информации о "российских учителях" были без ссылок на источники информации и выписаны оценочно, а издание "Страна", которое представило это как задержание россиян и разместило комментарий вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ) Ирина Верещук, – находится под санкциями после решения Совета нацбезопасности и обороны Украины и заблокировано на территории страны.

Ромалийская отметила, что советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердил, что верифицированной информации о задержании российских учителей на деоккупированных территориях Украины – нет.

Журналистка также выяснила, что по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, об уголовной ответственности по которой для российских учителей якобы говорила Верещук, привлечь невозможно юридически. Это Ромалийской подтвердили неназванный действующий прокурор и бывший заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

В Fаcebook МинВОТ 13 сентября был размещен комментарий Верещук. В посте говорится, что в Харьковской области на днях задержали российских учителей, которые преподавали в украинских школах по российской образовательной программе и которых оккупанты, отступая, "просто бросили".

"На территории нашего государства сейчас находятся российские граждане, которые незаконно приехали на временно оккупированные территории и вели там незаконную деятельность. Мы много раз предупреждали, что это преступление, однако они не прислушались. Они не граждане Украины, чтобы судить их за коллаборационизм", – сказала министр.

Она подчеркнула, что "нарушение Женевских конвенций, в частности, обучение детей на оккупированных территориях в привычных им культурных традициях и на их языке, – это нарушение законов войны, за что предусмотрена отдельная ответственность".

"Уверяю: российские граждане точно будут наказаны, если не покинут нашу территорию немедленно", – заявила Верещук.

Сукриншот: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Fаcebook

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