Провайдеры начали блокировать сайт издания "Страна"

Доступа к сайту издания "Страна" не имеют клиенты ряда украинских провайдеров Фото: pixabay.com

"Страну" начали блокировать. Из разных городов сообщают, что часть провайдеров уже отключает. Хотя указа президента еще нет", – говорится в сообщении.

Блокирование "Страны" в Украине подтверждают журналисты и читатели издания "ГОРДОН".

У некоторых пользователей в Украине пропал доступ к сайту "Страна". Скриншот: strana.ua

В частности, доступа к сайту "Страны" не имеют клиенты следующих провайдеров:

" Нитроком " (Одесская область);

" (Одесская область); EuroLink (Житомирская область);

McLaut (Черкассы и Черкасская область);

"МегаКом" (Тернопольская область);

"Союз телеком" (Днепр);

"Бест" (Киевская область);

Bilink (Киев);

"Ланет".

В то же время, пользователи интернет-провайдеров "Триолан", "Укртелеком", "Киевстар", Ipnet (Киев) сообщили "ГОРДОН", что сайт "Страна" открывается, как и прежде.