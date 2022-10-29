Россияне обстреляли Волчанск, снаряды попали рядом с жилым домом – полиция

"Боеприпасы попали рядом с жилым домом. Разрушены забор, крыша и фасад дома, повреждены хозяйственные постройки. Предварительно пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Сотрудники полиции зафиксировали факт вооруженной агрессии и собрали вещественные доказательства.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Пресс-служба опубликовала фото последствий обстрела.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.
Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны.