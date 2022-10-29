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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Волчанск, снаряды попали рядом с жилым домом – полиция

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Россияне продолжают обстреливать жилые кварталы
Россияне продолжают обстреливать жилые кварталы
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

28 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли деоккупированный Волчанск Харьковской области. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба регионального управления полиции.

"Боеприпасы попали рядом с жилым домом. Разрушены забор, крыша и фасад дома, повреждены хозяйственные постройки. Предварительно пострадавших нет", – говорится в сообщении. 

Сотрудники полиции зафиксировали факт вооруженной агрессии и собрали вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Пресс-служба опубликовала фото последствий обстрела. 

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid08MqHarNFKQUGr59Nqj4eoeZ8y6KazybDn44mKeKd44ue6cqk1GHQNHD3YjGQgSxZl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны.

Теги: полиция, Харьковская область, обстрелы, Волчанск, война России против Украины
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