Россияне обстреляли Волчанск, снаряды попали рядом с жилым домом – полиция

"Боеприпасы попали рядом с жилым домом. Разрушены забор, крыша и фасад дома, повреждены хозяйственные постройки. Предварительно пострадавших нет", – говорится в сообщении.



Сотрудники полиции зафиксировали факт вооруженной агрессии и собрали вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Пресс-служба опубликовала фото последствий обстрела.

Война России против Украины. Главное (обновляется)