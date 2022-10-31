Силы ПВО сбили 44 из более 50 российских ракет, запущенных по Украине

Россияне утром 31 октября атаковали Украину более чем полусотней ракет Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

Из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95 и Ту-160 было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101 и Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонска (Ростовская область).

44 крылатых ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных сил. Среди них в зоне ответственности воздушного командования "Центр" – 18, воздушного командования "Юг" – 12, воздушного командования "Восток" – девять и воздушного командования "Запад" – пять.