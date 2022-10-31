Силы ПВО сбили 44 из более 50 российских ракет, запущенных по Украине

Из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95 и Ту-160 было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101 и Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонска (Ростовская область).
44 крылатых ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных сил. Среди них в зоне ответственности воздушного командования "Центр" – 18, воздушного командования "Юг" – 12, воздушного командования "Восток" – девять и воздушного командования "Запад" – пять.
Начиная с 8.00 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Киеве были слышны взрывы, вероятно, работала ПВО. Часть столицы обесточена.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях. Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.