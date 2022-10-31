Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии – ОП

По словам Тимошенко, аварийные службы работают над ликвидацией последствий утреннего ракетного удара оккупантов Фото: president.gov.ua

По его словам, россияне нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины.

"Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель. Службы работают над ликвидацией последствий", – написал Тимошенко.

Глава ОП Андрей Ермак после ракетной атаки назвал россиян "неудачниками, которые продолжают воевать с мирными объектами".

"Мы выдержим, а их позор будет стоить целым поколениям россиян очень дорого. Продолжаем работать в тылу и на фронте. Оружие, санкции, наказание врага", – говорится в его сообщении в Telegram.