Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии – ОП

По его словам, россияне нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины.
"Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель. Службы работают над ликвидацией последствий", – написал Тимошенко.
Глава ОП Андрей Ермак после ракетной атаки назвал россиян "неудачниками, которые продолжают воевать с мирными объектами".
"Мы выдержим, а их позор будет стоить целым поколениям россиян очень дорого. Продолжаем работать в тылу и на фронте. Оружие, санкции, наказание врага", – говорится в его сообщении в Telegram.
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе и столицу. В Киеве были слышны взрывы, вероятно, работала ПВО. Часть столицы обесточена.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Запорожской, Харьковской, Черкасской и других областях.