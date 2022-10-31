Из-за ударов России по объектам энергетики часть Киева без света – Кличко

Россияне ударили ракетами по Киев у Фото: depositphotos.com

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают", – сообщил он.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба написал, что в одной их общин был прилет. В области буду применять ограничения по электроснабжению.