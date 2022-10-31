Из-за ударов России по объектам энергетики часть Киева без света – Кличко

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают", – сообщил он.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба написал, что в одной их общин был прилет. В области буду применять ограничения по электроснабжению.
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе и столицу. В Киеве были слышны взрывы, вероятно, работала ПВО.
Известно об ударах РФ по энергетике в Запорожской, Харьковской, Черкасской областях.