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КИЕВ

Из-за ударов России по объектам энергетики часть Киева без света – Кличко

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Россияне ударили ракетами по Киев у
Россияне ударили ракетами по Киев у
Фото: depositphotos.com

Утром 31 октября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Киева, из-за этого в части города начались перебои со светом. Об этом в Telegram написал мэр столицы Виталий Кличко.

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают", – сообщил он.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба написал, что в одной их общин был прилет. В области буду применять ограничения по электроснабжению.

Контекст:

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе и столицу. В Киеве были слышны взрывы, вероятно, работала ПВО.

Известно об ударах РФ по энергетике в Запорожской, Харьковской, Черкасской областях.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Виталий Кличко, энергетика, электричество, водоснабжение, электроснабжение, ракеты
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