Россияне повредили объект энергетики, который питает 350 тыс. квартир в Киеве. В столице ожидаются экстренные отключения света

"Поэтому в столице происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики аварийных отключений пока не актуальны", – говорится в сообщении.

Сейчас энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

"В столице разработан план реагирования и разные сценарии повреждения врагом ключевых объектов электроснабжения. Он позволит слаженно действовать в случае критических ситуаций всем работникам энергосектора и в максимально короткие сроки возобновить поставки света большинству пострадавших населенных пунктов", – подытожили в компании.

Мэр столицы Виталий Кличко также уточнил, что энергетики работают над возобновлением электроснабжения.