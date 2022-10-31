Россияне повредили объект энергетики, который питает 350 тыс. квартир в Киеве. В столице ожидаются экстренные отключения света

"Поэтому в столице происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики аварийных отключений пока не актуальны", – говорится в сообщении.
Сейчас энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.
"В столице разработан план реагирования и разные сценарии повреждения врагом ключевых объектов электроснабжения. Он позволит слаженно действовать в случае критических ситуаций всем работникам энергосектора и в максимально короткие сроки возобновить поставки света большинству пострадавших населенных пунктов", – подытожили в компании.
Мэр столицы Виталий Кличко также уточнил, что энергетики работают над возобновлением электроснабжения.
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе и столицу. В Киеве были слышны взрывы, вероятно, работала ПВО. Часть столицы обесточена.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Запорожской, Харьковской, Черкасской и других областях.