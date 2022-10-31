В Украине из-за обстрелов часть поездов движется с задержкой

80% поездов, которые сейчас находятся в пути, продолжают курсировать по графику Фото: depositphotos.com

Сейчас с задержкой более чем на 30 минут следует поезд №81/82 "Киев – Ужгород".

Также задерживаются следующие рейсы скоростных поездов:

№712 Киев – Краматорск;

№732 Киев – Днепр.

"80% поездов, которые сейчас находятся в пути, продолжают курсировать по графику", – уточнил перевозчик.