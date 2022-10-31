В Украине из-за обстрелов часть поездов движется с задержкой

Сейчас с задержкой более чем на 30 минут следует поезд №81/82 "Киев – Ужгород".
Также задерживаются следующие рейсы скоростных поездов:
"80% поездов, которые сейчас находятся в пути, продолжают курсировать по графику", – уточнил перевозчик.
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе и столицу. В Киеве были слышны взрывы, вероятно, работала ПВО. Часть столицы обесточена.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Запорожской, Харьковской, Черкасской и других областях.