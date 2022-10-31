Враг продолжает ракетный обстрел Киевской области – полиция

"Угроза может быть по многим направлениям. Призываю всех оставаться в укрытиях", – написал он.
Небытов также опубликовал видео работы ПВО.
На момент публикации новости по всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма, продолжает действовать воздушная тревога.
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе и столицу. В Киеве были слышны взрывы, вероятно, работала ПВО. Часть столицы обесточена.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях.