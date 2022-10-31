Враг продолжает ракетный обстрел Киевской области – полиция

"Угроза может быть по многим направлениям. Призываю всех оставаться в укрытиях", – написал он.

Небытов также опубликовал видео работы ПВО.

На момент публикации новости по всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма, продолжает действовать воздушная тревога.