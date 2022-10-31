ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Новые ракетные обстрелы показывают, что Россия не заинтересована в мирных переговорах – МИД Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В МИД подчеркнули, что Россия продолжает обстрелы, "потому что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев"
В МИД подчеркнули, что Россия продолжает обстрелы, "потому что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев"
Фото: depositphotos.com

Россия не заинтересована ни в мирных переговорах, ни в глобальной продовольственной безопасности и продолжает воевать с мирным населением вместо того, чтобы сражаться на поле боя, заявили в МИД Украины.

Комментарии по поводу утренних обстрелов 31 октября опубликовали в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и спикер МИД Олег Николенко. 

Кулеба призвал не оправдывать атаки РФ по Украине, называя их "ответом".

"Очередная партия российских ракет поразила критически важную инфраструктуру Украины. Вместо того, чтобы сражаться на поле боя, Россия воюет с мирным населением. Не оправдывайте эти атаки, называя их "ответом". Россия делает это, потому что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев", – написал министр. 

Обстрелы показывают, что РФ не заинтересована ни в мирных переговорах, ни в глобальной продовольственной безопасности, отметил Николенко.

"Утро начинается с сирен воздушной тревоги по всей Украине. Российские ракеты поразили энергетическую инфраструктуру Киева и других городов, вызвав перебои с электричеством и водой. Россия не заинтересована ни в мирных переговорах, ни в глобальной продовольственной безопасности", – написал спикер МИД.

Он подчеркнул, что единственная цель президента РФ Владимира Путина – смерть и разрушение.

Контекст:

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Киеве были слышны взрывы, вероятно, работала ПВО. Часть столицы обесточена. 

Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента. 

Теги: Россия, МИД, МИД Украины, электричество, переговоры, электроэнергия, Дмитрий Кулеба, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, инфраструктура, Олег Николенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Самый нежный чизкейк". Саливанчук опубликовала рецепт десерта из крем-сыра
"Самый нежный чизкейк". Саливанчук опубликовала рецепт десерта из крем-сыра
"Классные!" Боржемская показала, как сейчас выглядит ее сын от Узелкова
"Классные!" Боржемская показала, как сейчас выглядит ее сын от Узелкова
32-летняя Дорофеева рассказала, сколько теперь весит
32-летняя Дорофеева рассказала, сколько теперь весит
Серга объяснил, почему Украина ничего не боится, и прочитал свое новое стихотворение
Серга объяснил, почему Украина ничего не боится, и прочитал свое новое стихотворение
49-летняя Клум вместе с известным актером показала, как "танцует" грудью. Видео
49-летняя Клум вместе с известным актером показала, как "танцует" грудью. Видео
  Работа Мондриана 75 лет выставлялась в музее в перевернутом виде. Эксперты говорят, что теперь изменить ее расположение невозможно. Видео
  Работа Мондриана 75 лет выставлялась в музее в перевернутом виде. Эксперты говорят, что теперь изменить ее расположение невозможно. Видео
"Капец, дурдом без колес", "Танк из говна и палок". Невзоров показал, как россияне обучают африканцев военному делу
"Капец, дурдом без колес", "Танк из говна и палок". Невзоров показал, как россияне обучают африканцев военному делу
Арестович показал себя в образе Иисуса Христа
Арестович показал себя в образе Иисуса Христа
Свадьба со второй попытки, мечты о дочери и недостроенный дом. Каким был брак Остапчука со второй женой
Свадьба со второй попытки, мечты о дочери и недостроенный дом. Каким был брак Остапчука со второй женой G
Экс-участник "Дизель-шоу" Иваница: За время службы немного мышц наросло, но жирка не уменьшилось. У нас обеспечение на приличном уровне
Экс-участник "Дизель-шоу" Иваница: За время службы немного мышц наросло, но жирка не уменьшилось. У нас обеспечение на приличном уровне G
Елена ПОСКАННАЯ
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото
Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" Кавилл покидает проект. Его заменит звезда "Голодных игр" Хемсворт
Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" Кавилл покидает проект. Его заменит звезда "Голодных игр" Хемсворт
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила
Роднянский о Зеленском: Более умного и сильного человека встретить трудно. Все эти месяцы он с украинцами. А где Путин – вы знаете
Роднянский о Зеленском: Более умного и сильного человека встретить трудно. Все эти месяцы он с украинцами. А где Путин – вы знаете
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье
Актер Иваница: После Нового года знакомый говорит: "Какие планы на войну?" И я ответил, что пойду воевать. Как задумал – так и поступил
Актер Иваница: После Нового года знакомый говорит: "Какие планы на войну?" И я ответил, что пойду воевать. Как задумал – так и поступил G
Елена ПОСКАННАЯ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео (283846)
2
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды (158751)
3
На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. В нем сообщается о переменах в жизни замалчивающей войну артистки (109668)
4
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике (78440)
5
"Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда" (76320)
6
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь (59642)
7
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы (59552)
8
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (45885)
 
 
 
 