Новые ракетные обстрелы показывают, что Россия не заинтересована в мирных переговорах – МИД Украины

В МИД подчеркнули, что Россия продолжает обстрелы, "потому что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев" Фото: depositphotos.com

Комментарии по поводу утренних обстрелов 31 октября опубликовали в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и спикер МИД Олег Николенко.

Кулеба призвал не оправдывать атаки РФ по Украине, называя их "ответом".

"Очередная партия российских ракет поразила критически важную инфраструктуру Украины. Вместо того, чтобы сражаться на поле боя, Россия воюет с мирным населением. Не оправдывайте эти атаки, называя их "ответом". Россия делает это, потому что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев", – написал министр.

Another batch of Russian missiles hits Ukraine’s critical infrastructure. Instead of fighting on the battlefield, Russia fights civilians. Don’t justify these attacks by calling them a ‘response’. Russia does this because it still has the missiles and the will to kill Ukrainians. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 31, 2022

Обстрелы показывают, что РФ не заинтересована ни в мирных переговорах, ни в глобальной продовольственной безопасности, отметил Николенко.

"Утро начинается с сирен воздушной тревоги по всей Украине. Российские ракеты поразили энергетическую инфраструктуру Киева и других городов, вызвав перебои с электричеством и водой. Россия не заинтересована ни в мирных переговорах, ни в глобальной продовольственной безопасности", – написал спикер МИД.

Он подчеркнул, что единственная цель президента РФ Владимира Путина – смерть и разрушение.

Morning starts with air defense sirens all across Ukraine. Russian missiles hit energy infrastructure in Kyiv and other cities, causing electricity and water outages. Russia is not interested in peace talks, nor in global food security. Putin’s only goal is death and destruction. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) October 31, 2022