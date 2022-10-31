Россияне ударили по критической инфраструктуре Черновицкой области – ОГА

"В Черновицкой области есть повреждение критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов рашистов. Ни в коем случае не фотографируйте места взрывов", – написал он.
В 10.05 в области отменили воздушную тревогу, также сообщил Запаранюк.
Начиная с 8.00 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Киеве были слышны взрывы, вероятно, работала ПВО. Часть столицы обесточена.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях. Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.
Всего по Украине 31 октября россияне выпустили более 50 ракет. 44 из них сбили силы ПВО.