Россияне ударили по критической инфраструктуре Черновицкой области – ОГА

"В Черновицкой области есть повреждение критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов рашистов. Ни в коем случае не фотографируйте места взрывов", – написал он.

В 10.05 в области отменили воздушную тревогу, также сообщил Запаранюк.