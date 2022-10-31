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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ударили по критической инфраструктуре Черновицкой области – ОГА

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Утром 31 октября россияне массово атаковали всю Украину ракетами
Утром 31 октября россияне массово атаковали всю Украину ракетами
Фото: EPA

В результате утренней атаки войск РФ поврежден объект критической инфраструктуры в Черновицкой области. Об этом сообщил глава ОГА Руслан Запаранюк в Telegram.

"В Черновицкой области есть повреждение критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов рашистов. Ни в коем случае не фотографируйте места взрывов", – написал он.

В 10.05 в области отменили воздушную тревогу, также сообщил Запаранюк.

Контекст:

Начиная с 8.00 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Киеве были слышны взрывы, вероятно, работала ПВО. Часть столицы обесточена.

Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях. Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Всего по Украине 31 октября россияне выпустили более 50 ракет. 44 из них сбили силы ПВО.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Черновицкая область, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Руслан Запаранюк
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