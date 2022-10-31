Ким: Одна из утренних ракет вернулась "в родную гавань". Видео

Он опубликовал видео того, как ракета оккупантов меняет траекторию движения и начинает двигаться в обратную сторону.

"Одна (всего лишь) из ракет РФ имеет критическое и логическое мышление. Взвесив все аргументы и решив не совершать военного преступления, ракета решила вернуться в "родную гавань", – написал Ким.

Контекст:

Начиная с 8.00 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне утром 31 октября запустили 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.

Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях, Черновицкой, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.