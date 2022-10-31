В Хмельницкой области обломки сбитой ракеты упали на гражданский объект, есть разрушения – ОВА

Из 50 ракет, запущенных в понедельник оккупантами, Украина сбила 44 Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

По его словам, на месте падения зафиксированы разрушения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.



"Работают спецслужбы и ГСЧС. Детали позже", – написал Гамалий.

Всего россияне утром 31 октября запустили 50 ракет. По данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.