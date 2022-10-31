В Хмельницкой области обломки сбитой ракеты упали на гражданский объект, есть разрушения – ОВА

По его словам, на месте падения зафиксированы разрушения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
"Работают спецслужбы и ГСЧС. Детали позже", – написал Гамалий.
Всего россияне утром 31 октября запустили 50 ракет. По данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.
Начиная с 8.00 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Киеве были слышны взрывы, вероятно, работала ПВО. Часть столицы обесточена.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях. Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.