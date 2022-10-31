Из-за ракетных ударов по Киевской области двое человек пострадали, часть региона без света – ОВА

"У нас, к сожалению, есть два пострадавших человека. Один из них находится в больнице, он в достаточно серьезном положении", – сказал он.

В Telegram Кулеба добавил, что из-за массированных обстрелов в области есть повреждения энергетической инфраструктуры. Без света осталась часть Киевского региона. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий.

"Также в регионе вводятся экстренные отключения электроэнергии! Подготовьтесь к длительному отсутствию электричества", – предупредил он.