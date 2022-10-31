Из-за ракетных ударов по Киевской области двое человек пострадали, часть региона без света – ОВА

"У нас, к сожалению, есть два пострадавших человека. Один из них находится в больнице, он в достаточно серьезном положении", – сказал он.
В Telegram Кулеба добавил, что из-за массированных обстрелов в области есть повреждения энергетической инфраструктуры. Без света осталась часть Киевского региона. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий.
"Также в регионе вводятся экстренные отключения электроэнергии! Подготовьтесь к длительному отсутствию электричества", – предупредил он.
Утром 31 октября российские войска массово атаковали ракетами территорию Украины, в том числе столицу. В Киеве были слышны взрывы, вероятно, работала ПВО. Часть столицы обесточена.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Днепропетровской областях. Силы ПВО сбили 44 из более 50 российских ракет, запущенных по Украине. В Винницкой и Хмельницкой областях обломки ракет упали на гражданские объекты.
Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.