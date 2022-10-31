Оккупанты повторно атаковали Запорожье

"Враг повторно атакует Запорожье", – написал Куртев.
В 10.42 он сообщил об отбое воздушной тревоги. Попали ли куда-то россияне в результате повторного нападения, Куртев не уточнил.
Первым ударом за утро россияне атаковали энергетический объект, из-за этого в Запорожье есть проблемы со светом. По информации главы ОВА Александра Старуха, областной центр атаковали ракетами, выпущенными с самолетов.
Утром 31 октября российские войска массово атаковали ракетами территорию Украины, в том числе столицу. В Киеве были слышны взрывы, вероятно, работала ПВО. Часть столицы обесточена.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Днепропетровской областях. Силы ПВО сбили 44 из более 50 российских ракет, запущенных по Украине. В Винницкой и Хмельницкой областях обломки ракет упали на гражданские объекты.
Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.