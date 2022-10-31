Оккупанты повторно атаковали Запорожье

В результате первой атаки в Запорожье поврежден энергетический объект Фото: slovoidilo.ua

"Враг повторно атакует Запорожье", – написал Куртев.

В 10.42 он сообщил об отбое воздушной тревоги. Попали ли куда-то россияне в результате повторного нападения, Куртев не уточнил.

Первым ударом за утро россияне атаковали энергетический объект, из-за этого в Запорожье есть проблемы со светом. По информации главы ОВА Александра Старуха, областной центр атаковали ракетами, выпущенными с самолетов.